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لبنان

ميقاتي يستقبل هوكشتاين في هذا التوقيت

Lebanon 24
04-03-2024 | 09:52
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 يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين عند الساعة السادسة الا ربعا من مساء اليوم في السرايا.
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ميقاتي

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