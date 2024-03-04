غادة عون تصدر بلاغ بحث وتحر بحق أولاد مصرفي كبير

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أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر في حق أولاد فرانسوا باسيل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيبلوس: سمعان باسيل وشقيقته جومانة باسيل شلالا على خلفية تحويل أموال إلى الخارج بعد تمنعهما عن المثول أمامها للاستماع إليهما.كما أن القاضية عون في صدد إصدار قرار بمنع التصرف بممتلكات وموجودات المصرف خلال الساعات المقبلة.وكانت جومانة باسيل حولت مبالغ كبيرة إلى الخارج وصلت إلى أكثر من مليون ونصف دولار، في وقت امتنع فيه المصرف عن إعطاء المودعين أموالهم، وقد رفع عدد من المودعين دعاوى في حق ولدي باسيل، وعلى هذا الأساس تحركت القاضية عون للتحقيق معهما لكنهما لم يمتثلا إلى طلب الحضور لثلاث مرات متتالية مما دفع بالقاضية عون الى إصدار بلاغ بحث وتحر في حقهما.كما أن القاضية عون في صدد الإدعاء على آخرين في هذا الملف، إلا أن عقبة تقف في وجه الإدعاء على هؤلاء لعدم رفع السرية المصرفية عنهم. (الوكالة الوطنية)