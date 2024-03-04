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لبنان
قبل مغادرته الى باريس.. فياض اجتمع مع هوكشتاين في المطار وهذا ما دار بينهما
Lebanon 24
04-03-2024
|
10:23
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اجتمع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مع المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين في صالون الشرف في مطار بيروت، بناء على موعد حددته السفارة مسبقا تلبية لطلب المستشار الاميركي الاول ولأن فياض يغادر الى باريس في زيارة عمل.
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اللقاء حضره السفيرة الاميركية ليزا جونسون، وطاقم عمل هوكشتاين، وكانت جولة أُفق استمرت حوالي ٤٥ دقيقة، تناول فيها الطرفان آخر المستجدات على الساحة المحلية.
كذلك تم البحث في مواضيع تتعلق بإمكانية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عبر سوريا، والدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه المبعوث الاميركي في هذا الاطار.
ولفت هوكشتاين الى "ضرورة استتباب الأمن ووقف الحرب وما يمكن ان ينتج عن ذلك من استقرار على كافة الصعد، وانعكاس ايجابي في مواضيع عدة كزيادة التغذية الكهربائية والالتزام الاكبر بملف التنقيب عن الغاز والنفط في لبنان".
فياض من جهته، شدد على "ضرورة ايجاد حل يحفظ سيادة لبنان والاستقرار في المنطقة"، وتمنى للمبعوث الأميركي "التوفيق في زيارته وجولته المكوكية على باقي المسؤولين في لبنان اليوم" .
وبعد اللقاء، غادر فياض الى باريس، للمشاركة في مؤتمر حول الغاز والنفط تنظمه المؤسسة الشرق أوسطية للطاقة والمناخ OMec تحت عنوان : The Role oF Gas in the Mediterranean Energy Transition.
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