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لبنان
الحاج حسن من الأردن: لشراكة عربية عربية من بوابة الامن الغذائي
Lebanon 24
04-03-2024
|
10:31
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شارك وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اليوم، في أعمال الدورة الـ 37 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، المنعقدة في العاصمة الاردنية عمّان، تحت عنوان "تسريع تحول نظم الأغذية الزراعية الإقليمية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في خضم الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة"، بالتعاون مع وزارة الزراعة الاردنية.
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وقال الحاج حسن في كلمته: "في هذه المنطقة هناك ارهاصات ايجابية يمكن البناء عليها وتحقيق الامن الغذائي العالمي من الاردن ونحو كل المنطقة العربية، نحاول ان نصنع مستقبلا لأجيالنا، لأننا فعلا نؤمن حتى الآن بأننا لسنا عاجزين في ظل مرحلة حساسة وحرجة ومن خلال ندرة مياه واحتباس حراري وتصحر وانخفاض في الانتاجية وترهل لا بل اهتزاز في الامن الغذائي العالمي والعربي".
وأكد الحاج حسن ان "الرؤية والانتاجية في ما خص منظمة الفاو وشراكتها مع دولنا هي عامل وركيزة اساس، نؤسس عليها مع باقي شركائنا الدوليين".
وقال: "في لبنان شراكتنا متأصلة مع المنظمة، لا شك في ذلك، لكن في السنوات القليلة الماضية تعززت وبتنا نرسم امكانية الاستدامة، فنحن لا نحتاج لا في لبنان ولا في كل دولنا العربية الى المساعدات الطارئة، نحن نحتاج ان تعطونا الصنارة وتعلمونا الصيد. عندما نتعلم الصيد يمكننا ان نقف على قدمينا كشعوب، ونتحدث عن كل المنطقة في هذا الشأن". واضاف: "لبنان اليوم يعاني من عدوان اسرائيلي يطال قطاعنا الزراعي بشكل خاص، آلاف الدونمات دمرت بالفوسفور المحرم دوليا، لأن فيها زيتون"، مشيراً الى "قتل الابرياء الاطفال، وتدمير البنى التحتية الزراعية وغير الزراعية الثروات الحرجية المثمرة والقطاع الحيواني."
وعن المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في غزة، قال: "غزة ايضا تخطت اعداد الشهداء فيها 40 ألف شهيد ومفقود، فهل يعقل ان هناك 40 الف شهيد ومفقود لا يحرك ضمائر الشعوب، والقيادات القادرة على الحل."
ودعا الى "شراكة عربية عربية من بوابة الامن الغذائي وعودة الحرارة الى العلاقات البينية، لان السياسة افسدت الكثير في العلاقات بين الاشقاء لكن تحقيق الامن الغذائي قد يكون مفتاح الخروج الى آفاق أرحب".
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