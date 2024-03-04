المجلس الدستوري أوقف مفعول 9 مواد من موازنة 2024

عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.

Advertisement