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لبنان

المجلس الدستوري أوقف مفعول 9 مواد من موازنة 2024

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:43
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عقد المجلس الدستوري جلسة اليوم في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وقرر وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69--83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024، وذلك إلى حين البت بالمراجعة.
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