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لبنان

إستشهاد مواطنين... غارة إسرائيليّة في الجنوب ماذا استهدف العدوّ قبل قليل؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن استشهاد أشخاص في غارة إسرائيلية، استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة جنوبي لبنان.
 
 
 
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