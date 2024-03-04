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لبنان

مواطن اقتحم بلديّة اليوم... أشعل النار واعتدى على موظفة

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو ع.م قانصو، البالغ من العمر 60 عاماً، اقتحم ظهر اليوم، مبنى بلدية الدوير، إحتجاجاً على تشييد طريق في العقار الذي يملكه.
 
 
وسكب قانصو البنزين على باب مدخل مكتب رئيس البلدية، الذي كان خارج المبنى، ومن ثمّ عمد إلى إشعال النار.
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وأقفل قانصو الباب الرئيسي لمنع الموظفة في البلدية رشا علي رمال من الخروج، وقام بضربها ودفعها بقوّة نحو الدرج في الطابق الأول، بعدما استطاعت الهرب منه.
 
وعلى الفور قام عناصر من الدفاع المدني بإطفاء النيران، وقدّموا العلاج لرمال.
 
 
أما قانصو، فعاد إلى عقاره في محلة الوادي، وقطع الطريق هناك أمام السيارات.
 
 
وفي وقتٍ لاحقٍ، اقتحم قانصو مرّة جديدة البلدية حاملا عصا، لكن شرطة البلدية منعته من الدخول.
 
 
وحضرت دورية من مخفر درك النبطية الى البلدية وفتحت تحقيقا.
 
 
 
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