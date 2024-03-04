بحضور سفيرة أميركا.. هذا ما بحثه قائد الجيش مع هوكشتاين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، في اليرزة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

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