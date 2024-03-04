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لبنان

بحضور سفيرة أميركا.. هذا ما بحثه قائد الجيش مع هوكشتاين

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:49
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، في اليرزة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
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لبنان

هوكشتاين

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