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لبنان

حادثة أليمة جدّاً.. وفاة إمرأة ونقل رجل إلى المستشفى في دوحة عرمون

Lebanon 24
04-03-2024 | 10:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة امرأة من دوحة عرمون بعد تنشقها الغاز.
 
كما ونقل الصليب الأحمر رجلاً إلى مستشفى المنطقة، وعُلم أن حالته مستقرة. 
 
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دوحة عرمون

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