حادثة أليمة جدّاً.. وفاة إمرأة ونقل رجل إلى المستشفى في دوحة عرمون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة امرأة من دوحة عرمون بعد تنشقها الغاز.

كما ونقل الصليب الأحمر رجلاً إلى مستشفى المنطقة، وعُلم أن حالته مستقرة.