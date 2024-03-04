اليوم العالمي للمرأة في جامعة الروح القدس بمشاركة نساء رائدات سطّرن قصص نجاح ملهمة

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أحيت جامعة الروح القدس- الكسليك اليوم العالمي للمرأة خلال طاولة مستديرة بعنوان " INSPIRE Stories of Passion, Journeys of Empowerment"، نظّمتها كليّة إدارة الأعمال في الجامعة، وشاركت فيها مجموعة من النساء الرائدات من مختلف المجالات اللواتي سطّرن قصص نجاح ملهمة، فتحدثنّ عن مسيرتهن المهنية وإنجازاتهنّ والتحديات التي تغلّبن عليها والأفكار المبتكرة التي عزّزت نجاحاتهنّ.سلامة أيانيانبعد النشيد الوطني اللبناني، كانت كلمة افتتاحية لمساعدة عميدة الكلية للتعليم التنفيذي الدكتورة مادونا سلامة أيانيان أشارت فيها إلى أنّ "هذا الحدث، الذي بدأ منذ العام 2016، يشكّل محطةً لتكريم النساء في مختلف مجالات الحياة والاحتفال بهنّ، كما يعكس الأدوار التي يقمن بها. ونحن على يقين بأنّ الرحلة المقبلة تتطلّب الكثير من التفاني والالتزام والانفتاح على مستويات متنوعة، بما في ذلك المستوى القانوني والاقتصادي والاجتماعي بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق مجتمع أكثر شمولية".خليفة فريحةثم ألقت عميدة الكليّة المنظمة الدكتورة دانيال خليفة فريحة كلمة عرضت فيها واقع النساء في مجال العمل في لبنان، مؤكدة "أنّ الشمول ليس تلقائيًا، بل يتطلب عملاً جادًا حيث يتوجّب على الشركات توظيف النساء وتعزيز دورهنّ وخلق ثقافات شاملة، وينبغي على الأفراد دعم الشركات المملوكة من النساء وتوجيه الفتيات الصغيرات، كما يجب على الحكومات وضع سياسات تضمن المساواة في الأجور والفرص".وأكدت أنه "بالرغم من التناقضات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة الموجودة على مستوى البلاد، أثبتت السيدات اللبنانيات أنهنّ قادرات: فهن متعلمات وذكيات ومهتمات وجريئات بما يكفي لتمهيد الطريق للآخرين ليتبعنهنّ".الطاولة المستديرةثم أدار الطاولة المستديرة الطالب في الجامعة والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ريّان حايك، وشاركت فيها كل من: الإعلامية رابعة الزيّات نائبة المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني في بنك الإعتماد اللبناني رندا بدير، مؤسِّسة مخبز "نسوان الفرن" جنان حايك، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة Figholding ألين كماكيان، مؤسِّسة شركة جانيس صرّاف للتصوير الفوتوغرافي جانيس صرّاف.وقد تحدثن عن أهمية تحفيز النساء وتمكينهنّ في جميع المجالات، وضرورة تشجيع المبادرات التي تعزز دورهنّ في بناء المجتمع. وأكدت المشاركات على أن النساء يمكنهن تحقيق النجاح في أي مجال يخترن الانخراط فيه، وأنهن يمتلكن القدرة على تحقيق الإنجازات والتغيير الإيجابي في المجتمع. ودعت إلى تعزيز ثقة النساء بأنفسهنّ وتحفيزهنّ لتحقيق طموحاتهنّ المهنية. كما أكدت المداخلات على أن الشغف والحب هما مفتاح النجاح والتّميز بالدرجة الأولى، يليهما الشعور بالفخر والإيمان بما يفعلنه والتحلي بالقوة والإبداع والابتكار وكسر الحواجز للوصول إلى الأهداف المرجوة.