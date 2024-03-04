Advertisement

لبنان

المستجدات الإقليمية بين وزير الزراعة ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1171347-638451723010055848.png
Doc-P-1171347-638451723010055848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، في مكتبه.

ورافق الحاج حسن، رئيس لجنة الزراعة النائب الدكتور أيوب حميد والنائبة الدكتورة غادة أيوب، في حضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.
Advertisement

وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلا عن المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الصهيوني على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حال التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم".
بحسب ما أفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة.
 
واشار إلى أن "رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة اتفق مع الوفد اللبناني على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلا عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-03-04
13:11 | 2024-03-04
13:07 | 2024-03-04
12:40 | 2024-03-04
12:09 | 2024-03-04
12:00 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24