المستجدات الإقليمية بين وزير الزراعة ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة

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زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، في مكتبه.ورافق الحاج حسن، رئيس لجنة الزراعة النائب الدكتور أيوب حميد والنائبة الدكتورة غادة أيوب، في حضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلا عن المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الصهيوني على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حال التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم".بحسب ما أفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة.