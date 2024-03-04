16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المستجدات الإقليمية بين وزير الزراعة ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة
Lebanon 24
04-03-2024
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، في مكتبه.
ورافق الحاج حسن، رئيس لجنة الزراعة النائب الدكتور أيوب حميد والنائبة الدكتورة غادة أيوب، في حضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب.
Advertisement
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات في البلدين على مختلف الصعد، فضلا عن المستجدات الإقليمية وتداعيات العدوان الصهيوني على الاستقرار في المنطقة، وتأكيد أهمية اتخاذ مواقف عربية جادة تسهم في تجنيب الشعوب ويلات الحروب، وإبعاد خطر شبح الجوع عنهم، وضرورة إدامة حال التضامن العربي والإسلامي مع الشعب الفلسطيني، فضلاً عن رفض جرائم الإبادة التي تمارس بحقه، وفك الحصار عنه لإدخال المساعدات العاجلة له، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم".
بحسب ما أفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة.
واشار إلى أن "رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة اتفق مع الوفد اللبناني على إدامة التنسيق والتعاون البرلماني، وتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتخفيف العقبات أمام تنفيذ القوانين الثنائية، فضلا عن توسيع العلاقات في الجوانب الطبية والزراعية والاقتصادية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة أوهمت زوجها بأن لديها تصوير مسلسل... وخانته مع مخرج!
02:05 | 2024-03-04
04/03/2024 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
فنان شهير يغيب عن دراما رمضان لأول مرّة منذ 30 عاماً.. من هو؟
14:16 | 2024-03-03
03/03/2024 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة تخصّ نصرالله وحفيده.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة تخصّ نصرالله وحفيده.. ماذا كشفت؟
02:45 | 2024-03-04
04/03/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
Lebanon 24
خبر متداول عن إسقاط مسيرة في أجواء البقاع.. ما صحّته؟
14:35 | 2024-03-03
03/03/2024 02:35:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟
Lebanon 24
"حالته خطيرة جدّاً".. ما حقيقة نقل نتنياهو إلى المستشفى؟
05:46 | 2024-03-04
04/03/2024 05:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:16 | 2024-03-04
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
13:11 | 2024-03-04
الحريري: مبروك لسيدات النادي الرياضي - بيروت لقب بطولة لبنان بكرة السلة
13:07 | 2024-03-04
لقطاتٌ جديدة مُرعبة لإنفجار مرفأ بيروت.. المشاهد صادمة جداً!
12:40 | 2024-03-04
نعيٌ رسمي.. 3 شهداء لـ"الهيئة الصحية" إثر غارة العديسة و "الصحة" تستنكر
12:09 | 2024-03-04
عاجلٌ من الجنوب.. أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة
12:00 | 2024-03-04
ضد "صواريخ حزب الله".. هكذا استنفرت مدينة إسرائيلية!
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
04/03/2024 20:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
04/03/2024 20:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
04/03/2024 20:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24