شهد غادرت منزل ذويها ولم تعد.. هل رأيتموها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: شهد فواز خرما (من مواليد عام 2006، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 01-3-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة ضهور المنية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية في بيان، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.