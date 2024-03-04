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لبنان

جنبلاط بحث مع هوكشتاين في مساعي التهدئة في الجنوب

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:00
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضوي كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
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وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات ومساعي التهدئة في جنوب لبنان.

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