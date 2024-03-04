"رعب" في بلدة بقاعيّة.. فيديو يوثق ما جرى خلال الليل!

أقدم مجهولون ليل أمس على إطلاق النار من أسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل المواطن محمد أحمد الحاج في كامد اللوز - البقاع.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة المنزل بعشرات الطلقات النارية المتفجرة التي استقرّت في واجهات المنزل والقرميد والسيارة، فيما وصلت بعض الرصاصات إلى داخل المبنى.

وتأتي عملية إطلاق الرصاص على منزل الحاج بعد تلقّي الأخير عدة تهديدات على خلفية حادثة خطف عمه رجل الأعمال المغترب بديع محي الدين الحاج وما تلاها من توقيف المدعو هادي حسين الحاج المتهم الرئيسي بعملية الخطف والذي لا يزال موقوفاً، كما أوقف كل من جاد طلال ديشوم وعدنان محمود ياسين واحمد بشير عثمان.



وإزاء هذا الإعتداء، باشرت القوى الأمنية والعسكرية تحقيقاتها وتم إحصاء أكثر من 13 رصاصة أصابت المنزل.

وفي هذا السياق وجه أهالي كامد اللوز وفعاليات البقاع الغربي رسالة استغاثة الى قيادة الجيش وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء اللبناني إلى الاسراع بتوقيف مرتكبي هذه الحادثة الغريبة عن أهالي وقرى البقاع الغربي. و

طالب بيان حمل توقيع اهالي البقاع الغربي وكامد اللوز بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أعمال البلطجة والاعتداء على المواطنين، مشدداً على ضرورة مواجهة الاعمال الإرهابية والمخلة بالأمن التي تمارس من قبل أقارب الموقوفين والمتورطين الذين يواصلون إطلاق شتى التهديدات بشكل يومي وكل الأجهزة الأمنية لديها علم بهذا الأمر.