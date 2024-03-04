هوكشتاين يدخل مجلس النواب.. ماذا فعل هناك؟

عقد الموفد الرئاسيّ الأميركي آموس هوكستين، مساء اليوم، في مجلس النواب، اجتماعاً مع النواب: جورج عدوان، جورج عقيص، سامي الجميل، الياس حنكش، وميشال معوض، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.

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