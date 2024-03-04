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لبنان

هوكشتاين يدخل مجلس النواب.. ماذا فعل هناك؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 11:50
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عقد الموفد الرئاسيّ الأميركي آموس هوكستين، مساء اليوم، في مجلس النواب، اجتماعاً مع النواب: جورج عدوان، جورج عقيص، سامي الجميل، الياس حنكش، وميشال معوض، في حضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.
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لبنان

آموس هوكشتاين

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