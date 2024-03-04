عاجلٌ من الجنوب.. أنباء عن تسلل طائرات من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات المُحاذية للبنان إثر الإشتباه بتسلل طائرات مسيرة.

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وذكرت الصحيفة أن الإنذارات دوت في مستوطنات كفار بلوم، شامير، كفار سولد، لهافوت حشان، أمير، سدي نحميا، جونين، نؤوت مرداخي.

كذلك، أفيد عن تشغيل صافرات الإنذار للتحذير من إطلاق الصواريخ في مستوطنتي جونين ولهيب باشان.

من جهتها، قالت قناة "الجزيرة" إنه تم اعتراض طائرة تم إطلاقها من لبنان في منطقة إصبع الجليل، في حين أنه لم ترد أي معطيات إضافية بهذا الصدد.