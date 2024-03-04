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لبنان

نعيٌ رسمي.. 3 شهداء لـ"الهيئة الصحية" إثر غارة العديسة و "الصحة" تستنكر

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:40
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نعى الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، 3 شهداء متطوعين قضوا جراء اعتداء إسرائيلي مباشر على مركزٍ اسعافي في بلدة العديسة - جنوب لبنان، اليوم الإثنين.
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وأشار بيان صادر عن الهيئة إلى أن الشهداء هم: المُسعف حسين محمد ابراهيم من بلدة العديسة - جنوب لبنان، مواليد 1970 - المُسعف علي حسن سويدان من بلدة عدشيت القصير - جنوب لبنان، مواليد 1962 - المُسعف عباس أحمد حجيج من بلدة عدشيت القصير - جنوب لبنان، مواليد 1993.

بدوره، شجب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، الغارة التي استهدفت مركز الهيئة، مؤكداً أن "إصرار العدو الاسرائيلي على تكرار اعتداءاته على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب، حيث بلغ العدد الإجمالي لشهداء الهيئة الصحية وكشافة الرسالة سبعة إضافة إلى عشرة جرحى وتدمير وتضرر 17 سيارة إسعاف".

وأعاد "التأكيد أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف، التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين، إفساحا في المجال لقيامهم بواجبهم الإنساني".
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