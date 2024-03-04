الحريري: مبروك لسيدات النادي الرياضي - بيروت لقب بطولة لبنان بكرة السلة

هنأ الرئيس سعد الحريري سيدات النادي الرياضي – بيروت على فوزهن ببطولة لبنان لكرة السلة، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "مبروك لسيدات النادي الرياضي - بيروت الفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة السادسة".

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