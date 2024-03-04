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لبنان

الحريري: مبروك لسيدات النادي الرياضي - بيروت لقب بطولة لبنان بكرة السلة

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:11
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هنأ الرئيس سعد الحريري سيدات النادي الرياضي – بيروت على فوزهن ببطولة لبنان لكرة السلة، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "مبروك لسيدات النادي الرياضي - بيروت الفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرة السادسة".
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