غارة جوية.. إسرائيل تقصف بلدة السلطانيّة في الجنوب

أفادت معلومات "لبنان24"، مساء اليوم الإثنين، بأنّ طائرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت بلدة السلطانية - قضاء بنت جبيل.

ولفتت المعلومات إلى أن الغارة طالت منزلاً فارغاً ولا معلومات عن سقوط إصابات.