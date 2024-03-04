Advertisement

لبنان

غارة جوية.. إسرائيل تقصف بلدة السلطانيّة في الجنوب

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1171422-638451832685834124.jpg
Doc-P-1171422-638451832685834124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24"، مساء اليوم الإثنين، بأنّ طائرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت بلدة السلطانية - قضاء بنت جبيل.
 
ولفتت المعلومات إلى أن الغارة طالت منزلاً فارغاً ولا معلومات عن سقوط إصابات.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصفٌ مدفعي إسرائيليّ يطالُ أطراف منطقتي مجدل زون وطيرحرفا - جنوب لبنان
lebanon 24
04/03/2024 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة صديقين - جنوب لبنان
lebanon 24
04/03/2024 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصفٌ مدفعي على مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا - جنوب لبنان
lebanon 24
04/03/2024 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريون.. سرقوا محاصيل المواطنين في جنوب لبنان وباعوها!
lebanon 24
04/03/2024 22:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطانية

جنوب لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2024-03-04
15:33 | 2024-03-04
15:20 | 2024-03-04
15:00 | 2024-03-04
14:53 | 2024-03-04
14:46 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24