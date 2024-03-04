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لبنان

إمتعاض كتائبي من "سوء التنظيم"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-03-2024 | 14:12
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تحدّثت أوساط اعلامية مطّلعة على لقاءات الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في لبنان عن امتعاض واضح لدى النائب سامي الجميل من سوء الترتيبات البروتوكولية بعد أن تقدم الوفد النائب جورج عدوان، علماً أن الجميل هو رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" في حين أن عدوان نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية".
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ولفتت المصادر الى أن الجميّل سُمع بعد خروجه يهمس الى احد الاعلاميين بالقول: "يا عيب الشوم! بس الحق مش عليه!"، ولم يُعرف ان كان القصد على عدوان او أي شخص آخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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