إمتعاض كتائبي من "سوء التنظيم"

تحدّثت أوساط اعلامية مطّلعة على لقاءات الموفد الاميركي آموس هوكشتاين في لبنان عن امتعاض واضح لدى النائب سامي الجميل من سوء الترتيبات البروتوكولية بعد أن تقدم الوفد النائب جورج عدوان، علماً أن الجميل هو رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" في حين أن عدوان نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية".

Advertisement

ولفتت المصادر الى أن الجميّل سُمع بعد خروجه يهمس الى احد الاعلاميين بالقول: "يا عيب الشوم! بس الحق مش عليه!"، ولم يُعرف ان كان القصد على عدوان او أي شخص آخر.