إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!

أفادت معلومات "لبنان24" بأن أصوات انفجارات قوية سُمعت قبل قليل في أرجاء مدينة صور - جنوب لبنان.

وبحسب المصادر، فإن صلية صواريخ تضم أكثر من 30 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية ما أدى إلى انفجارها في السماء.

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وتزامناً مع ذلك، أفيد عن دوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية وهي: شلومي، باتس، ليمان، حانيتا، ميتسفاه، روش هنكارا، أدميت، يارا، عرب العرامشا، ابن مناحيم، إيلون، غورين، زرعيت، جورنوت، الجليل، شمرا وأكزيف ميلوفات".

كذلك، تحدثت تقارير إسرائيلة عن إنقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مستوطنة نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.