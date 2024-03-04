عدوان عقب لقائه هوكشتاين: لتطبيق الـ1701 ودعم الجيش

أكد النائب جورج عدوان بعد لقائه ووفد من نواب المعارضة الموفد الأميركي آموس هوكستين في مجلس النواب أن أولويات المبعوث الأميركي هي عدم توسيع القتال والقيام بما يلزم وجوابنا كان تطبيق القرار 1701.

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وأضاف:" تجزئة القرار 1701 ليست لمصلحة لبنان ولا اللبنانيين"، مشددا على أنه يجب تنفيذه بحذافيره.



وتابع: "قلنا له إن علينا ان نتساعد لتطبيق الـ 1701 ودعم الجيش في حفظ الأمن على الحدود".



بدوره، أكّد النائب ميشال معوض أن الاجتماع بين المعارضة وهوكشتين كان من الضروري أن يعقد، لأن الموفد الاميركي كان يسمع فقط وجهة نظر واحدة خلال زياراته الأخيرة"، لافتا إلى أن هناك قسمًا من اللبنانيين لا يريدون أن يقحم لبنان بأي حرب لذلك كان من الضروري أن يسمع وجهة النظر الأخرى.



ولفت معوض إلى أن علينا أن نعمل على بعدين الأوّل منع التصعيد وثانيًا تحقيق التنمية المستدامة والعمل على الإصلاحات.



وعن الحلول لوقف الحرب، قال: "حان الوقت كي نتعلم أن نوقف هذه الحروب وذلك من خلال إيجاد الحلول عبر تطبيق القرار 1701 الذي يضع حدا لها".



وأضاف: "لم نعد نقبل بحروب الآخرين على أرضنا فالمطلوب هو تطبيق القرار 1701 كي نمنع أيضًا إسرائيل من شن أي حرب على لبنان كما نطالب بتطبيق القرار 1559 الذي هو جزء لا يتجزأ من 1701".