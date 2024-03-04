غارة تطالُ منزلاً تم قصفه سابقاً في الجنوب.. هل من إصابات؟ (فيديو)

قالت معلومات "لبنان24" إنّ العدو الإسرائيلي نفذ غارة على أطراف بلدة صديقين - جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب المصادر الميدانيّة، فإنّ الغارة طالت منزلاً تم استهدافه في وقت سابق، ولا إصابات.

كذلك، أفيد عن حصول قصف مدفعي إسرائيليّ طال أطراف منطقتي مجدل زون وطيرحرفا، فيما تحدثت المعلومات أيضاً عن قصف طال أطراف منطقة شيحين.

وجاء هذا القصف عقب إطلاق رشقة صاروخيّة كثيفة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية ما أدى إلى انفجارها في السماء.

وتزامناً مع ذلك، أفيد عن دوي صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات الإسرائيلية وهي: شلومي، باتس، ليمان، حانيتا، ميتسفاه، روش هنكارا، أدميت، يارا، عرب العرامشا، ابن مناحيم، إيلون، غورين، زرعيت، جورنوت، الجليل، شمرا وأكزيف ميلوفات.