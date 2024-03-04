بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، مساء اليوم الإثنين، باتجاه مستوطنات إسرائيلية في منطقة الجليل الغربي.
وأظهرت الفيديوهات لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في وجه الرشقة الصاروخية في الأجواء.
من جهتها، ذكرت قناة "الميادين" أن الرشقة التي تم إطلاقها كانت تضمّ أكثر من 30 صاروخاً، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات تزامناً مع إطلاق الصواريخ وهي: شلومي، باتس، ليمان، حانيتا، ميتسفاه، روش هنكارا، أدميت، يارا، عرب العرامشا، ابن مناحيم، إيلون، غورين، زرعيت، جورنوت، الجليل، شمرا وأكزيف ميلوفات".
كذلك، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إنقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مستوطنة نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.