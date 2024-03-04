بالفيديو.. لحظة إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، مساء اليوم الإثنين، باتجاه مستوطنات إسرائيلية في منطقة الجليل الغربي.

وأظهرت الفيديوهات لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية في وجه الرشقة الصاروخية في الأجواء.