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لبنان

"أمنياً".. ماذا يجري داخل وزارة لبنانية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-03-2024 | 14:46
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عُلِم أنّ إحدى الوزارات تسعى حالياً لشراء تجهيزات لأمن وحماية المعلومات وذلك بهدف حماية معلوماتها و"الداتا" الخاصة بها.
وتبين أن تلك الخطوة تندرجُ في إطار تعزيز "الأمن السيبراني" داخل الوزارة وأنظمتها، وذلك في سبيل مواكبة التطوير ومكافحة وسائل الإختراق والقرصنة الإلكترونيّة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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