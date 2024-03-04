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لبنان

بـ"الكاتيوشا".. "حزب الله" يعلن قصف مستوطنة إسرائيلية رداً على "غارة العديسة"

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:45
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إستهداف مستعمرة "غرش هازيف" الإسرائيلية القريبة من مستوطنة نهاريا، بدفعات من صواريخ "الكاتيوشا".
 
 
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ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 9.50 مساء، وقد جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت والمدنيين في جنوب لبنان، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين.
 
 
 
 
 
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