Advertisement

لبنان

قصف يطال موقعاً إسرائيلياً عند الحدود الجنوبيّة.. هذا ما تمّ استهدافه

Lebanon 24
04-03-2024 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1171469-638451900293172676.jpg
Doc-P-1171469-638451900293172676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدف "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تحركاً لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي الإسرائيلي المحاذي للحدود مع لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت بعد رصدٍ ودقيق، مشيراً إلى أنه تم تنفيذها عند الساعة الـ10.20 مساءً.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على موقع عسكري لحزب الله في بلدة شيحين جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
05/03/2024 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفي ما أعلنه حزب الله عن تصديه لمحاولتي تسلل إسرائيليتين نحو جنوب لبنان ليلا
lebanon 24
05/03/2024 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغوط أميركية على إسرائيل لشمول الهدنة لبنان.. حزب الله: لا معادلات جديدة في الجنوب
lebanon 24
05/03/2024 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أهدافا لحزب الله في بلدتي عيتا الشعب وكفر كلا بجنوب لبنان
lebanon 24
05/03/2024 00:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-03-04
16:51 | 2024-03-04
16:19 | 2024-03-04
16:09 | 2024-03-04
15:45 | 2024-03-04
15:33 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24