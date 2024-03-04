قصف يطال موقعاً إسرائيلياً عند الحدود الجنوبيّة.. هذا ما تمّ استهدافه

استهدف "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تحركاً لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي الإسرائيلي المحاذي للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت بعد رصدٍ ودقيق، مشيراً إلى أنه تم تنفيذها عند الساعة الـ10.20 مساءً.