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لبنان
قصف يطال موقعاً إسرائيلياً عند الحدود الجنوبيّة.. هذا ما تمّ استهدافه
Lebanon 24
04-03-2024
|
15:55
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استهدف "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تحركاً لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي الإسرائيلي المحاذي للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت بعد رصدٍ ودقيق، مشيراً إلى أنه تم تنفيذها عند الساعة الـ10.20 مساءً.
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