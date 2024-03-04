هذا المساء.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ عن "الحزب"؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، استهداف ما زعم أنها مبانٍ عسكرية ومقرات تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

ولفت متحدث باسم جيش العدو إلى أنّ الطائرات المقاتلة هاجمت أماكن لـ"حزب الله" في بنت جبيل، السلطانية، صديقين، وذلك رداً على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنة مرغليوت.

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كذلك، قال المتحدث إنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان هذا المساء، مشيراً إلى أنه تم اعتراضُ بعضها ولا إصابات.

بدوره، أعلن "حزب الله" إستهداف مستعمرة "غرش هازيف" الإسرائيلية القريبة من مستوطنة نهاريا، بدفعات من صواريخ "الكاتيوشا".

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 9.50 مساء، وقد جاءت رداً على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت والمدنيين في جنوب لبنان، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين.

وكانت قناة "الميادين" ذكرت أن الرشقة التي تم إطلاقها كانت تضمّ أكثر من 30 صاروخاً، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات تزامناً مع إطلاق الصواريخ وهي: شلومي، باتس، ليمان، حانيتا، ميتسفاه، روش هنكارا، أدميت، يارا، عرب العرامشا، ابن مناحيم، إيلون، غورين، زرعيت، جورنوت، الجليل، شمرا وأكزيف ميلوفات".

كذلك، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إنقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق في مستوطنة نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.