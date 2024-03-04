فجر اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه عند الساعة 01:00 من فجر يوم الثلاثاء استهدف عناصر الحزب قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً ‏مباشرة.‏

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