قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة... هكذا يبدو الوضع جنوبًا

مشّط العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوزاني، واستهدف تلة العويضه بالقصف المدفعي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأطلق العدو فجرا، من مواقعه المحاذية لبلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، رشقات نارية من الأسلحة الثقيلة باتجاه أطراف البلدة وعلى الأحراج في جبل اللبونة، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".

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ولا تزال عمليات البحث وإزالة الردم في المنزل الذي استهدفه الطيران الحربي في السلطانية مستمرة.

وصباح اليوم، استشهد الشاب علي حسين حميد، متأثراً بالاصابة التي تعرض لها في الغارة على بلدة بنت جبيل بالأمس.ولا تزال عمليات البحث وإزالة الردم في المنزل الذي استهدفه الطيران الحربي في السلطانية مستمرة.

وطيلة الليل، أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



وكان الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على بلدتي السلطانية وصديقين، ما ادى الى سقوط عدد من الاصابات الطفيفة في صفوف الاهالي القاطنين بالقرب من الاماكن المستهدفة، نقلوا الى المستشفيات للمعالجة، بالإضافة الى الأضرار الجسيمة بالسيارات والممتلكات.



واستهدفت مدفعية العدو بلدات طيرحرفا، شيحين، الضهيرة وعيتا الشعب لأكثر من نصف ساعة .



واللافت ان العدو يستهدف خزانات المياه على سطوح المنازل، وآخرها أمس في بلدتي رامية ورميش، بالإضافة الى قصف عدد من ألواح الطاقة الشمسية التي تمد الابار الارتوازية بالتيار الكهربائي في القرى، كما حصل في بلدة طيرحرفا.