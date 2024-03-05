رسالة ميدانية لهوكشتاين

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من الواضح ان تأثيرات زيارة المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين لم تظهر بعد، لكن الاكيد ايضا ان "حزب الله" تقصد الرد على الاعتداءات الاسرائيلية بقصف مستعمرة قرب نهاريا بنحو 30 صاروخا متطورا لايصال رسائل واضحة.وبحسب مصادر مطلعة فإن رسالة الحزب تقول بأنه مهتم بالتسوية شرط ان تشمل غزة، وان ايجابيته التي قد يلمسها الوسطاء لا تعني ابدا انه سيسمح لتل ابيب بإستغلال الوقت الضائع لتحقيق مكاسب ميدانية.وترى المصادر ان فشل مفاوضات وقف اطلاق النار سيؤدي الى التصعيد، وهذه هي الرسالة الحاسمة التي اراد الحزب ايصالها الى من يعنيهم الامر والى من لا يريد التصعيد في الأصل، اي الاميركيين..