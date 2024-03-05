العراق يطالب والوزارة "مطنّشة"

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يسجل إرباكٌ في وزارة الطاقة من جرّاء بدء الجانب العراقي مطالبة المعنيين بالشروع في جدولة طريقة دفع مستحقات الدولة العراقية من ثمن النفط العراقي التي زودت به مؤسسة كهرباء لبنان منذ سنتين حتى اليوم من دون أي مقابل حتى الساعة.ولفت مصدر إداري مطلع الى أن العراق لا يضغط في هذه المطالبة بل يريد وضع جدول لدفع ثمن الفيول الذي أُفرغ من البواخر في خزانات كهرباء لبنان منذ سنة حتى اليوم، ولكي يكمل في إمداد الشركة بالكميات المتفق عليها .المصدر ختم أن كمية كبيرة من الأموال موجودة نتيجة الجبايات في الأشهر الماضية، ولكن هي لا تزال بالعملة اللبنانية، وهي كإحتياط لشركات الصيانة وشركات التشغيل عندما تستحق دفعاتهم، ولا تستطيع الشركة دفعها كلها ثمن نفط، مشيراً الى أنه لا يزال هناك تأخير في الجباية في معظم المناطق.