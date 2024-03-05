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لبنان

هجوم رفول: رسالة عونية "بوضوح الشمس"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-03-2024 | 01:45
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لافتة كانت تصريحات الوزير السابق بيار رفول التي هاجم فيها "حزب الله" بشكل كبير في احدى اطلالاته الاعلامية، خصوصا ان رفول يعتبر من المنظّرين لـ"تفاهم مار مخايل" وللتحالف مع الحزب.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تصريحات رفول مقصودة وهي رسالة مباشرة من الرئيس السابق ميشال عون، الذي يعتبر رفول احد ابرز المقربين منه، وعليه فإن عون يريد تكريس موقفه الجديد المعارض للحزب.
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وتعتبر المصادر ان تصريحات رفول هي رسالة للعونيين الذين يعتبرون انفسهم اقرب لعون من باسيل ورسالة لـ"حزب الله" ايضا تقول بأن عون انتقل بشكل كامل الى الخصومة مع الحزب حتى اصلاح حارة حريك للعلاقة مع صهره جبران باسيل.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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