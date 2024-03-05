إعلامي مخضرم يبدي استياءه: "يزوّرون الحقائق"

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أبدى إعلامي مخضرم في السياسة والإعلام في لبنان، ومتخصص في التوثيق والوثائقيات ودراسة الأرشيف، اللبناني منه والعربي، إستياءه من منهجية إعداد أحد البرامج الوثائقية الذي يعرض على إحدى الشاشات.وقال: هناك كمّ من المغالطات التي تمر في الحلقة الواحدة، بالإضافة الى المنهجية المبعثرة في الإعداد والقفز من حقبة الى حقبة وتناسي العديد من الأحداث، حتى أن الأمر وصل الى حد تزوير الحقائق ربما عن غير قصد ولكن هذا ما يحصل، محملاً المسؤولية الكاملة الى فريق الإعداد كونه المسؤول عن تنظيم المواد وجدولتها وترتيبها .المصدر الذي أبدى خشيته على مصير هكذا نوع من البرامج قال خاتماً:"بالفعل هذا شيء يشكل نقطة تحول في الإعلام والتوثيق بالتحديد".