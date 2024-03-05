الجنوب يلملم تداعيات غارات الأمس.. شهيد جديد

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لا تزال مناطق الجنوب تلملم تداعيات الاحداث والغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي على عدد من القرى والبلدات.وصباح اليوم، استشهد الشاب علي حسين حميد، متأثراً بالاصابة التي تعرض لها في الغارة على بلدة بنت جبيل بالأمس.في هذا الوقت، لا تزال عمليات البحث وإزالة الردم في المنزل الذي استهدفه الطيران الحربي في السلطانية مستمرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".