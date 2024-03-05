جمعية اعضاء جوقة الشرف قدمت مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني

Advertisement

سلمت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان " Légion d’Honneur جمعية الصليب الاحمر اللبناني مساعدة مالية قدمتها جمعية اعضاء جوقة الشرف في فرنسا تقديراً للعطاءات التي يقدمها الصليب الاحمر اللبناني في المجالات الانسانية والصحية والانقاذية .واقيم للمناسبة احتفال في مقر الصليب الاحمر في شارع سبيرس في حضور رئيس الصليب الاحمر الدكتور انطوان الزغبي ورئيس جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان السفير خليل كرم ونائب الرئيس الوزير السابق موريس صحناوي والامين العام رفيق شلالا وامين الصندوق الدكتور كامل مهنا وعضوي الهيئة الادارية السيدة ميريم انطاكي والاميرال منير رحيّم وامين سر الجمعية المحامي بلال فهدا .السفير كرم نوه بالنشاطات الانسانية التي يقوم بها الصليب الاحمر رئيساً واعضاء ومتطوعين ومسعفين ، معرباً عن امله في ان تساهم هذه المساعدة المالية في تعزيز قدرات الصليب الاحمر وخدماته. ورد الدكتور الزغبي شاكراً للجمعية في فرنسا اهتمامها الدائم بالصليب الاحمر اللبناني وحرصها على تقديم المساعدة السنوية ، لافتاً الى ان الاعباء تزايدت في السنوات الاخيرة على جمعية الصليب الاحمر التي تواصل اداء رسالتها باندفاع واخلاص.