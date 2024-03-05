ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والغاز الفي ليرة، فيما تراجع سعر المازوت 15 الف ليرة،وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.701.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.663.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.594.000 ليرة لبنانيةالغاز: 946.000 ليرة لبنانية