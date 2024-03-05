في طرابلس.. القاء قنبلة فجراً

اقدم مجهولون فجر اليوم على القاء قنبلة يدوية على احد الارصفة في منطقة القبة شارع ابن سينا في طرابلس دون تسجيل اصابات بشرية.



وكان قد سمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء منطقة القبة والجوار ويرجح ان القاء القنبلة ناتج على خلفية اشكال سابق، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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