الجميّل "يخالف" جعجع.. هل عاد زمن "التباعد" بين "الحليفين"؟!

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لكنّ أبرز ما قاله الجميل في سياق تعليقه على مبادرة "الاعتدال" كان استغرابه لترحيب جميع الأفرقاء بها "قبل فهم ماهيّتها"، ولا سيما أنّ التكتل نفسه "لا يفهم المبادرة جيدًا"، وأنّ النائب علي حسن خليل أوضح أنّها "عمليًا حوار"، وهو ما فُهِم منه غمزًا من قناة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي كان من أعطى المبادرة "دفعًا" حين أعلن موافقته عليها من دون تحفّظات، واصفًا إياها بـ"الجدية".بهذا المعنى، يبدو أنّ رئيس حزب "الكتائب" يقارب كتلة "الاعتدال" بشكل مغاير لمقاربة رئيس حزب "القوات"، بل ينتقده على الموقف الذي اتخذه من دون الحصول على الحدّ الأدنى من الضمانات، ما يطرح سلسلة من علامات الاستفهام، فهو مجرّد "اختلاف في وجهات النظر" بين الجانبين، أم هو "خلاف تكتيكي" في مكانٍ ما؟ وبين هذا وذاك، هل يشكّل عودة لزمن "التباينات" بين الطرفين في السنوات القليلة الماضية؟يقول المؤيدون لموقف رئيس حزب "الكتائب" إنّ الأخير لم يعبّر عن موقف معارض عمليًا لمبادرة "الاعتدال"، بقدر ما طرح تساؤلات تبدو أكثر من مشروعة، عن حقيقة هذه المبادرة وماهيّتها، في ضوء التسريبات الصحفية المتضاربة بشأنها، والتناقض في التفسيرات، بين من يرى أنّها ليست سوى "صيغة متجدّدة" من الحوار الذي يدعو إليه رئيس مجلس النواب، ومن يجتهد ليستنتج أنّها "ليست حوارًا"، كما تقول "القوات اللبنانية" مثلاً.بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ الجميّل أراد من خلال موقفه هذا التأكيد على ما يعتبرها "ثوابت" للمشاركة في أيّ حوار رئاسيّ محتمل، والتي يصفها البعض بـ"الضمانات المطلوبة"، وفي مقدّمها تخلّي "حزب الله" عن ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لأنّ أيّ حوار لا يسبقه مثل هذا "التنازل" يعني أنّ الحزب لا يتوخّى منه سوى "إقناع" الآخرين بانتخابه، أو ربما "فرضه" رئيسًا، في استعادة لمعادلة "ميشال عون أو لا أحد".وإلى هذه الضمانة التي يتمسّك بها "الكتائبيون"، يتمسّكون في الوقت نفسه بثوابت أخرى يرون أنّها يجب أن تُدرَج عمليًا في أيّ مبادرة حتى يجوز وصفها بـ"الجدية"، ومنها مرونة "حزب الله" وانفتاحه على خيار "المرشح الثالث"، ولكن ايضًا انتزاع "ضمانات واضحة" بالذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة، لا جلسات متتالية لانتخاب رئيس، والفارق بين المفهومَين شاسع، علمًا أنّ أيًا من هذه الضمانات غير متوافر في مبادرة "الاعتدال"، برأي "الكتائب".لكن بمعزل عن كلّ خلفيّات هذا الموقف وتفاصيله، لا يخفى على أحد أنّه يعيد إلى الأذهان مرحلة "الافتراق" بين الجانبين، التي بدأت مع إبرام رئيس حزب "القوات" سمير جعجع لما وُصِف بـ"تفاهم معراب" الذي انخرط بموجبه في "التسوية الرئاسية" الشهيرة التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، ما يثير تساؤلات تبدو هي الأخرى "مشروعة"، عمّا إذا كان السيناريو نفسه يتكرّر اليوم، بصورة أو بأخرى.لا يستبعد العارفون أن تكون مسألة "التباينات" داخل الشارع المسيحي حاضرة في موقفي "الكتائب" و"القوات"، اللذين لا يزالان يعانيان من الأزمة نفسها التي أدّت إلى "النفور المتبادل" في مرحلة سابقة، وصلت إلى حدّ "التراشق الكلامي المباشر" بين جعجع والجميل، وتقوم هذه الأزمة على تقاسم الطرفين لما يمكن اعتباره "صحنًا شعبيًا واحدًا"، ما يدفعهما إلى تسجيل النقاطع على بعضهما البعض كلما سنحت لهما الفرصة، لاستقطاب هذا أو ذاك.لكنّ ما تقدّم، معطوفًا على امتعاض "القوات" من انتقادات الجميل، التي كان يمكن أن تبقى محصورة في الغرف المغلقة، لا يعني أنّ العلاقة بين الطرفين ستعود إلى سابق عهدها من "البرودة"، فالمصلحة تفرض اليوم استمرار "التقاطع" بينهما، إن جاز التعبير، طالما أنّ الهدف المشترك يبقى واحدًا، وهو منع وصول من يصفونه بـ"مرشح حزب الله"، أي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، وهنا بيت القصيد.