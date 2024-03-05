بوشكيان في الجزائر: العلاقات واعدة واستثمار نقاط القوة يؤمّن مصلحة البلدين

واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الرسمية إلى الجزائر، وشارك والسفير اللبناني في الجزائر محمد حسن في إفتتاح الطبعة السادسة للصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والطاقة والبناء واللوجيستيك والتصدير الذي تستضيفه مدينة وهران وتستمر أعماله حتى السابع من آذار الحالي. وتفقّد الجناح اللبناني الذي ضمّ اثنتي عشرة مؤسسة صناعية زراعية من اثنتي عشرة قرية وبلدة من مختلف المحافظات اللبنانية.

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وأكد أن "هذه المبادرة تشجيعية وتحفيزية ساهمت وزارة الصناعة بها بالتعاون والتنسيق مع الجهة المنظمة للمعرض والسفارة اللبنانية، مشدداً على أن "المشاركة في المعارض العربية والدولية هي الوسيلة الأكثر فاعلية للتعريف بالمنتج اللبناني وبجودته ونوعيته العالية، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة".

وشكر المسؤولين الجزائريين على حسن الاستقبال الذي لقيه، وعلى الاهتمام بالعارضين اللبنانيين، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين لبنان والجزائر على مختلف الصعد.

واعتبر المعرض "فرصة استثنائيـة لاكتشاف ما لدى الآخرين، ولتبادل الخبرات والشراكة واقامة مشاريع استثمارية مباشرة بين لبنان والجزائر. كما أن المعرض حدث إقتصادي هام ومميز يجمع الطاقات والقطاعات العديدة ذات النشاطات الحيوية والمتكاملة".

وعن الاجتماعات التي عقدها مع رؤساء وفود مشاركين في المعرض ورجال أعمال ومستثمرين جزائريين وأجانب، قال بوشكيان: "اغتنمت الفرصة لأطلع مجتمع الأعمال على بيئة لبنان المؤاتية للاستثمار، والفرص الواعدة في قطاعات صناعية جديدة وحديثة وتكنولوجية ودوائية، وفي قطاعات تكاملية صناعية-زراعية قابلة للنمو والتوسيع والتصدير. واستنتجت مدى اهتمامهم بلبنان وبالعمل مع رجال أعمال لبنانيين يتمتّعون بالخبرات ولديهم القدرة على الوصول إلى أسواق تقليدية وغير تقليدية، قريبة ضمن العالم العربي وضفّتي البحر المتوسط، وصولاً الى أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وحتى اليابان وأستراليا. وهم يعرفون تمام المعرفة المهارات اللبنانية وثقافة اللبنانيين وعلمهم ونجاحاتهم في خوض المغامرات والتحديات بكل شجاعة. لدى لبنان نقاط قوة، وكذلك الأمر لدى الجزائر. استثمارها المفيد والجيّد يؤمّن مصلحة البلدين".

وأضاف: "كما اطّلعت باهتمام بالغ على القانون الجزائري الجديد للاستثمار، وما يحويه من مزايا وتسهيلات في إجراءات الإستفادة من العقار الصناعي، وليونة وتسريع المعاملات المصرفية، ومواكبة السلطات المعنية للمشاريع الاستثمارية لمحاربة القيود البيروقراطية".

وأوضح أن "إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين خطوة صحيحة ومتقدّمة ومثمرة على طريق تشجيع وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والأعمال".