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لبنان

بيان هام من المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:31
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مذكرة طلب فيها من جميع رؤوساء المصالح المالية المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم احتساب أيام الإقفال ضمن أيام العمل الفعلي المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، بالنسبة للمعاملات التي تقدّم لدبها، وكذلك بالنسبة للمعاملات التي يتم تسديد الرسم عنها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل،
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وأتت هذه المذكرة و بعد أن نفذّت الإدارات العامة قد نفذت إضراباً عاما من تاريخ 29/1/2024 ولغاية 1/3/2024 لأسباب وظيفية وتقنية، وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتبات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.
 
 
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