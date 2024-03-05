السفارة الروسية تدعو مواطنيها للاقتراع في 17 آذار

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دعت السفارة الروسية في لبنان الناخبين الى لحظ تاريخ 17 آذار 2024 حيث ستجري انتخابات رئيس روسيا الاتحادية.ولإجراء التصويت في لبنان سيتم فتح مركز الاقتراع 8186 Rossotrudnichestvo الكائن في قاعة المؤتمرات في مكتب تمثيلية (البيت الروسي) من الساعة 8.00 إلى الساعة 20.00 بتوقيت لبنان.العنوان: بيروت، منطقة فردان، شارع رشيد كرامة، مبنى 7883يمكن لمواطني روسيا الاتحادية الذين بلغوا سن 18 عامًا ويقيمون بشكل دائم أو مؤقت على أراضي الجمهورية اللبنانية المشاركة في الانتخابات عند تقديم وثيقة هوية مواطن روسيا الاتحادية (جواز السفر، الجواز الداخلي، الخاص أو الدبلوماسي).الى ذلك بدأت الحملة الانتخابية الاعلانية في كافة المناطق اللبنانية، حيث نشر مكتب التعاون اللبناني الروسي "روسليفان" لافتات اعلانية داعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رئيس المكتب محمد ناصرالدين أكد "على أهمية رعاية هذا الحدث الانتخابي الذي يأتي في ظروف حساسة لا سيما أن الشعب الروسي يريد أن يقول للعالم أجمع أنه يقف وراء قيادة رئيسه الحكيمة ضد ما تتعرض له بلادهم من هجمة غربية. وعليه يأتي دعم الرئيس فلاديمير بوتين للتأكيد على التمسك بالنهج الذي يتبناه في مواضيع، حماية روسيا، حقوق مواطنيها، وجودها كدولة نديّة فاعلة وفعالة دوليًا، العائلة، الاسرى، نبذ كل ما هو مناف لتكوين البشرية ،الاخلاق الانسانية، احترام الاديان، والمشاركة".وأشار ناصرالدين الى ان مكتب التعاون اللبناني الروسي، "سيؤمن كافة الخدمات في يوم الانتخابات الرئاسية الروسية للناخبين، من خلال التوجيهات، والتسهيلات، وتأمين الخدمات في مركز الاقتراع".