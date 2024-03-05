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لبنان

إلغاء نشرة الاخبار المتلفزة في إذاعة سياسية ... والسبب؟!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-03-2024 | 04:10
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وصلت رسائل عبر" الواتس آب" قبل ساعات قليلة الى موظفي اذاعة سياسية، تفيد "بتوقف نشرات الاخبار التلفزيونية والموجزات عبر الـWEB TV التابع لها، لتعود بحلة جديدة ومقاربة مختلفة للمتابعة الإخبارية"، ليتبيّن بعد دقائق بأنّ ما ذكر بعيد كلياً عن الواقع، لانّ القرار قد إتخذ بصرف عدد من الموظفين العاملين في التلفزيون، وفي طليعتهم المسؤولة عن نشرة الاخبار بعد تعيينها قبل شهر، الامر الذي شكّل بلبلة وخوفاً  كبيراً لدى الموظفين من إقفال الـ WEB TV .
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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