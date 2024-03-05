Advertisement

لبنان

يزبك: نحن نهمل البيئة ولا نتعاطى معها بالطريقة التي تستحق

Lebanon 24
05-03-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1171679-638452402502939670.png
Doc-P-1171679-638452402502939670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب: نزيه متى، ملحم الحجيري، احمد الخير، سيمون ابي رميا وايهاب حمادة.


وبعد الجلسة، قال النائب يزبك: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية على التوالي، اذ كنا نحاول درس اقتراح قانون في لجنة البيئة المقدم من الزميل احمد الخير لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، اضافة الى تعديلات على القانون رقم 444 المتعلق بحماية البيئة".
Advertisement
 
 
وأضاف: "واقول بكل اسف لا استطيع ابلاغكم ماذا فعلنا في هذه الاجتماعات، هناك أمر اساسي يحصل يجب اخذه بعين الاعتبار، واخاطب به الوزارات من زاوية قانونية ودستورية ووطنية، لا يحق للوزراء والوزارات عدم التعاطي الايجابي والتجاوب مع اي لجنة برلمانية تعنى بدراسة قوانين معينة، خصوصا ان هناك قوانين تكون مقدمة من هذه الوزارات محالة من الحكومة، وننكب على درسها رغم كل الظروف، ويأتي عدد كبير من النواب للبحث بهذه القوانين، واذ بالوزارات تتغيب، نخاطبها ونراسلها فلا حياة لمن تنادي".

وتابع: "لذلك اعتبر ان هذا نوع من المخالفات الدستورية والقانونية وعدم احترام بعض من يعنى بالسلطة الاجرائية، وتحديدا بعض الوزارات، باحترام العمل الرقابي النيابي وخصوصا عندما يكون العمل متخصصا وتدرسه احدى اللجان النيابية".

وأكمل يزبك: "أحب ان أنبه اللبنانيين، اذا اردتم بيئة حاضنة في لبنان مستمرة ومستدامة يجب ان نحمي البيئة، فالبيئة ليست الاخ المهمل في هذه العائلة في لبنان، واذا لم نحافظ على البيئة ونشرع ونحسن بالقوانين، لا يستطيع اولادنا ان يعيشوا في هذا البلد ولن يعد لدينا صحة وسياحة واخضر. لذلك نحن اليوم عبثا نبني وعبثا ندافع وعبثا نقاتل على حدودنا وخارج حدودنا لبقاء لبنان، فيما نحن نهمل البيئة ولا نتعاطى معها بالطريقة التي تستحق".

وقال: "نريد هواء نظيفا ومياه نظيفة وسياحة ومساحات خضراء محمية، اذا لم نحم كل هذه العطايا الربانية بالقوانين، نكون عندها نقضي على لبنان ، وأنبه من يتغيب ولا يتعاطى بطريقة جدية مع اللجان النيابية وتحديدا مع لجنة البيئة،  ولن نسكت عن ذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:27 | 2024-03-05
09:27 | 2024-03-05
09:18 | 2024-03-05
09:02 | 2024-03-05
09:02 | 2024-03-05
08:56 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24