البيسري: قافلة من النازحين ستنطلق إلى سوريا

قال المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري: "نسعى لحماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية ومشكلة الولادات تعترض ملف النزوح".

وأكد أن "قافلة من النازحين ستنطلق إلى سوريا، وعلينا التعامل مع الملف بجدية وبما يخدم المصلحة اللبنانية"، مضيفاً نحن "منفتحون على مختلف المبادرات التي تخدم الخطط التنفيذية في المستقبل".

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وتابع قائلاً: "لن نوفّر أيّ جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة، ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية ولبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، ونشدد على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر كافة المعابر الحدودية".