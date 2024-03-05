مع اقتراب شهر رمضان.. حملات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في طرابلس

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نفذ مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال، حملات تفتيشية على محال الخضار والفواكه في مدينة طرابلس وجوارها، لمراقبة مدى تقيد اصحاب هذه المحال بالاسعار وعدم التلاعب فيها، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات من رئيسة المصلحة لمى علم الدين.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص المصلحة على تنظيم ومراقبة الأسواق وحركة المبيع، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك، اضافة الى صلاحية هذه السلع، وتم خلال الجولة توجيه عدد من الانذارات وتسطير محاضر ضبط بحق بعض اصحاب هذه المحال.