أمانة السجل العقاري تعلن عن مواعيد فتح أبوابها

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن مواعيد فتح أمانات السجل العقاري وفق التالي:

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"- أمانة عكار: كل اثنين وأربعاء- أمانة طرابلس: كل اثنين وثلاثاء وخميس- أمانة الكورة: كل ثلاثاء وأربعاء وخميس- أمانة النبطية: كل ثلاثاء وأربعاء وخميس- أمانة زحلة: كل اثنين وثلاثاء وخميس- أمانة راشيا: كل اثنين وأربعاء وخميس- أمانة البقاع الغربي: كل اثنين وثلاثاء على أن يخصص كل يوم خميس لمراجعة رئيس المكتب المعاون في أمانة السجل العقاري الكائن في سراي زحلة لإتمام المعاملات الموجودة في مكاتب الأمانات من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.- أمانة صيدا – جزين – صور: من الاثنين إلى الخميس