انعقاد النسخة الثالثة من ملتقى الجالية الحقوقية اللبنانية في الإمارات المتحدة

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عقدت "صادر"، بالتنسيق مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، النسخة الثالثة من ملتقى الجالية الحقوقية اللبنانية في دولة الإمارات المتحدة، وذلك في مقر السفارة اللبنانية في أبوظبي، وذلك تحت رعاية سعادة السفير اللبناني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور نقيب المحاميين في بيروت.وحقق الملتقى حضوراً استثنائياً، حيث انطلق بكلمة ترحيبية من قبل سعادة السفير فؤاد شهاب دندن، تلاها كلمة ملهمة من سعادة فادي خليل المصري، نقيب المحاميين في بيروت وممثل نقابة المحاميين في طرابلس.واختتم المحامي راني صادر الملتقى بكلمة شكر للداعمين والحضور.وشهد الملتقى إقبالاً غير مسبوق للجالية الحقوقية، حيث حضر أكثر من 150 حقوقي لبناني من أهم مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات والجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان. كما حضر وفد من نقابتي المحاميين في بيروت وطرابلس للمشاركة في الحدث.وحظي الملتقى بدعم ومساندة من قبل شركة "The Firm" للمحاماة في دبي، ومثلها المحامي عماد القصير.