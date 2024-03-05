أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" أن الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين اجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب بعد عودته من بيروت.

وأبلغ غالانت هوكشتاين بالتزام تل أبيب بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق لتجنب التصعيد على الحدود مع لبنان، وبأن إي "عدوان" من حزب الله سيقربنا من الحسم العسكري في لبنان.