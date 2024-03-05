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لبنان

من بقايا عدوان 2006.. هذا ما عُثر عليه اليوم في منطقة جنوبية

Lebanon 24
05-03-2024 | 07:27
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأنه تم العثور قبل ظهر اليوم الثلاثاء، أثناء اعمال ورشة بناء قرب مسجد الامام علي، في حي الجامعات في مدينة النبطية، على صاروخ غير منفجر من بقايا العدوان الاسرائيلي على المنطقة عام 2006، وقد تم ابلاغ الجيش، حيث من المنتظر أن يتم الكشف عليه ونقله من المنطقة.
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